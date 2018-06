Emmanuel Macron publie son projet pour «l’archipel France»

Finalement, il aura fallu attendre un peu plus d’un an après son élection pour que le candidat Macron ait un programme pour les départements et collectivités d’Outre-mer. Lors de la campagne qui a conduit à son élection, en mai 2017, le leader d’En Marche bottait systématiquement en touche lorsque des questions précises lui étaient posées à propos de sa future politique ultramarine.