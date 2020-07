«Ensauvagement»: Gérald Darmanin heurte jusqu'au sein de LREM

« Ensauvagement ». Dégainé par le ministre de l’intérieur dans une interview au Figaro le 25 juillet, le terme a jeté le trouble dans les rangs de la majorité et au-delà. Auditionné trois jours plus tard par la commission des lois de l’Assemblée nationale, mardi, Gérald Darmanin l’a maintenu et revendiqué.