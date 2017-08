Rentrée: le déclin de la fiction présidentielle

« Fonction présidentielle »… Voilà plus d’un demi-siècle qu’on se gargarise en France avec cette forme de majesté républicaine. Soixante ans que les présidents et leurs alliés se parent de ce symbole suprême pour exiger une forme de silence à leurs oppositions. Et soixante ans que les oppositions dénoncent un usage abusif de la Constitution, avant de s’en servir elles-mêmes, en accédant à l’Élysée.