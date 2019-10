Comment nous avons mené l’opération «Grande Vacance» à Marseille

Un an après l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne, dont un était propriété d’une société publique gérée par la Ville, zoom sur l’incurie de la politique de Jean-Claude Gaudin, entre prébendes et laisser-faire coupable. Pour mener cette enquête, nous avons croisé les 5 424 transactions immobilières opérées depuis 2003 par la Ville et un travail de vérification sur le terrain.