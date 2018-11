Législatives 2017: des entourloupes dans le financement public des partis

« Si la démocratie a un coût, elle n’a pas de prix », dit l’adage. Pour les législatives de juin 2017, le coût s’élève à 68 millions d’euros par an : c’est le montant du financement public des partis politiques. Un joli magot que s’est partagé une trentaine de partis selon des règles très précises, en fonction du nombre de parlementaires élus mais aussi du dépassement – ou non – d’un seuil de 50 candidats ayant récolté plus de 1 % des voix. Mediacités s’est penché très attentivement – et non sans mal (voir sous l’onglet Prolonger) – sur les données officielles. Nos efforts ont été amplement récompensés.