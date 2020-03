Seine-Saint-Denis: le «sentiment d’impuissance» de soignants épuisés

«Je ne laisserai personne dire qu’il y a eu du retard sur la prise de décision s’agissant du confinement », a déclaré le premier ministre, samedi 28 mars. Les chiffres sont cependant têtus : deux semaines après sa mise en place, les effets se font encore attendre, alors que la saturation des hôpitaux, jusqu’ici limitée au Grand Est, gagne l’Île-de-France. La région la mieux équipée du pays en hôpitaux fait des efforts colossaux pour ouvrir mille lits de réanimation en catastrophe, afin de porter les capacités de réanimation à 2 000 lits, mais 1 694 étaient déjà occupés, dimanche 29 mars, par des malades du Covid-19. Tous les lits ouverts se remplissent « dans la journée », témoigne ainsi Yacine Tandjaoui, réanimateur à l’hôpital Avicenne de Bobigny. « On était déjà passé de seize à trente-deux lits de réanimation. Le week-end dernier, on a ouvert huit lits dans le service de cardiologie en réanimation, et ce lundi quatre lits supplémentaires ».