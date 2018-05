Les uns présentent une belle teinte turquoise, d’autres sont jaunes, certains encore bruns avec des bandes plus foncées. Ils peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de long. Leur tête en éventail ajoute à leur aspect exotique. Pourtant, alors que des particuliers les ont repérés dans leurs jardins et signalés, ces plathelminthes invasifs sont restés sous le radar des scientifiques français jusqu’à une date très récente. Un article, publié le 22 mai dans la revue PeerJ et intitulé « Des vers géants chez moi ! », fait le point sur la présence en France métropolitaine, mais aussi dans les territoires français d’outre-mer, des plus grands de ces vers terrestres, dits bipaliinés.