Sept ans après la révélation, en juin 2010, de l’affaire Bettencourt, s’est tenu à Bordeaux, les 28 et 29 juin, le procès en appel de ceux sans lesquels elle n’aurait jamais existé : le majordome qui réalisa les enregistrements clandestins et les journaux qui les ont rendus publics – Mediapart et Le Point. Le parquet n’a pas supporté que nous ayons été relaxés en première instance au nom du devoir d’alerte et du droit de savoir.