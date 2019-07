Le prosulfocarbe, un herbicide aussi dangereux qu’envahissant

Jamais un pesticide n’aura autant fait parler de lui que le glyphosate. Mais si celui-ci n’était finalement que l’arbre qui cache la forêt ? Alors que les jardiniers amateurs n’ont déjà plus le droit d’utiliser ce produit en France, d’autres substances phytosanitaires inquiètent les autorités sans pour autant faire la une des journaux télévisés. Selon le directeur général de l’Anses, Roger Genet, cité par le rapport de la mission d’information commune sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (avril 2018), « concernant la dangerosité, se trouvent aujourd’hui sur le marché des produits beaucoup plus préoccupants ». Et de pointer du doigt, parmi quatre autres substances, le prosulfocarbe.