Dans l’Yonne, les allocataires du RSA déjà soumis à la pression

PratiquementPratiquement toutes les semaines, Thomas*, la quarantaine et allocataire du RSA, doit répondre « aux obligations et aux convocations » d’interlocuteurs divers : le conseil départemental de l’Yonne, Pôle emploi, la Caisse d’allocations familiales (CAF)… Il n’en sort pas toujours heureux et rapporte même essuyer des remarques vexatoires, pas forcément justifiées selon lui. « À Pôle emploi, ils me font souvent des remarques sur ma tenue, ou que je suis mal rasé. Au conseil départemental, c’est pareil ! »