Tout pour la stat’ : au Toulouse Football Club, la data est sans pitié

SurSur les rives de la Garonne, quand on parle gloire sportive, c'est plutôt le rugby qui vient aux lèvres. Avec 22 titres nationaux et 5 européens, le Stade toulousain, ses stars françaises et internationales, est « le Real Madrid du rugby », reconnaît sans jalousie Olivier Jaubert, le directeur général du Toulouse football club (TFC) dont le palmarès est bien plus modeste : 2 coupes de France (1957 et 2023) et trois titres de champion de 2ème division (D2).