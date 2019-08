CNRS: le tribunal administratif rejette le recours pour discrimination d’un sociologue

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ce 28 août 2019 le recours déposé par le sociologue Akim Oualhaci, qui estime avoir été injustement écarté par le Centre national de recherches scientifiques (CNRS) à l’issue de son concours national de recrutement. Dans un référé-suspension, les avocat·e·s de ce spécialiste des quartiers populaires demandaient la suspension de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) du CNRS, en pointant de « sérieux soupçons de partialité et de prise en compte de critères non scientifiques et discriminatoires ».