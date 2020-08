L’improbable fable écolo des chasseurs

La chasse revient, et les polémiques aussi. Dans la plupart des départements, la période de chasse va rouvrir entre le 13 et le 20 septembre, et prendra fin le 28 février. Un « loisir » à balles réelles, très masculin (les femmes représentent à peine plus de 2 % des effectifs) et source de tensions croissantes, corrélatives à la montée des préoccupations environnementales.