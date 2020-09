Sur fond de conflit en Azerbaïdjan, une maire LR sous pression diplomatique

C’est un curieux manège diplomatique qui se joue dans une ville moyenne de la Drôme, réplique minime mais symbolique d’un conflit lointain de 4 500 kilomètres. Alors que, dimanche 27 septembre, les combats ont repris entre l’Azerbaïdjan et les séparatistes pro-arméniens du Haut-Karabagh (également appelé l’Artsakh), le soutien de la ville de Bourg-lès-Valence aux seconds a suscité ces dernières semaines une offensive diplomatique et des interventions directes du gouvernement français et de la diplomatie azérie.