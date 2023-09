Mathis, mort à 20 jours : ses parents interpellent sur la fin de vie des nouveau-nés

Mise en garde Cet article détaille les conditions de la fin de vie d'un nouveau-né, sa lecture peut être difficile.

IlsIls ont frappé à de nombreuses portes : celles des parlementaires, de la Convention citoyenne sur la fin de la vie, de l’Élysée, du ministère de la santé… Sans réponse. L’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour une légalisation de l’euthanasie, leur a expliqué ne pas vouloir se positionner sur le sujet, trop sensible. Amandine Bernier et Antoine Maillet ne peuvent donc que constater : « Personne ne veut entendre ce que l’on a à dire, c’est tabou. C’est pourtant bien réel et cela peut arriver à tout le monde. »