Bataille de l’eau en Pays cathare

30 novembre 2020 Par Alexander Abdelilah et Mathieu Martiniere (We Report)

À Alet-les-Bains, petit village de la haute vallée de l’Aude, « pro » et « anti » se déchirent depuis des années autour d’un projet d’embouteillage des eaux, réputées depuis plus d’un siècle pour leurs qualités exceptionnelles. Alors que la future usine fait espérer des retombées économiques très importantes pour le territoire, le porteur du projet, un investisseur belge inconnu, a, selon nos informations, été condamné par le passé pour faux et usage de faux, et fraude à la TVA.