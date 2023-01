Être une femme, facteur aggravant du mal-logement

MadameMadame B. et ses enfants sont hébergés chez ses parents depuis deux ans et demi, à la suite d’un divorce. Elle est contrainte de partager une chambre avec eux. Auparavant, elle était logée dans le parc social, avec son mari qu’elle a quitté. Intérimaire, elle a longuement hésité à se séparer de son conjoint par peur de la précarité. Il lui aura fallu plus de deux ans pour obtenir un nouveau logement social et quitter ses parents.