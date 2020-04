L’outre-mer, vulnérable, menacé, se sent méprisé

«Beaucoup de gens deviennent mystiques, on se méfie de l’extérieur et en même temps on a peur d’être coupés du monde, les informations les plus folles circulent. » Yasmine Payet n’en revient pas. Contactée par téléphone, la mère de famille décrit un climat oppressant sur son île, La Réunion, département d’outre-mer (DOM) de l’océan Indien. « Aujourd’hui, quelqu’un m’a expliqué doctement que le virus peut se transmettre par téléphone… Et il n’y a pas encore de morts. Qu’est-ce que ça sera à ce moment-là ? »