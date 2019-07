Steve Maia Caniço, le mort de trop pour Emmanuel Macron

En deux années de présidence, Emmanuel Macron aura au moins réussi une chose : enregistrer le pire nombre de morts et de blessés lors d'opérations de maintien de l'ordre depuis 1968, en encourageant la répression brutale des mouvements sociaux, en faisant usage de la force sans modération aucune, au point d'apparaître comme un faible monarque républicain, quasiment aux mains de la police et de la gendarmerie. Le premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d’État Laurent Nuñez sont également comptables de ce sombre bilan.