Abus sexuels dans l’Eglise: en Vendée, d’anciens séminaristes brisent le silence

« Seigneur, nos vies d’enfants ou de jeunes ont été brisées, parfois à jamais au sein de ton Église, par tes membres et dans l’indifférence et l’abandon d’autres, en particulier de responsables. » La prière du prêtre résonne comme un cri. Une colère froide. « Ce mal, il est profond et il atteint ton Église, il vient de ton Église », écrit le clerc dans un texte transmis à Mediapart, qu’il espère voir diffusé prochainement dans son diocèse.