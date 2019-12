Pourquoi les magistrats sont sceptiques face au plan stups de Castaner

Mardi 17 septembre, à l’Évêché, l’hôtel de police de Marseille, le gouvernement est uni autour de Christophe Castaner. Trois ministres – son secrétaire d’État Laurent Nuñez, la garde des Sceaux Nicole Belloubet et le ministre des comptes publics Gérald Darmanin – entourent celui de l’intérieur tandis que ce dernier dévoile à la presse le nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants. Et notamment sa mesure phare, le remplacement de l’Office central de répression du trafic de stupéfiants (l’OCRTIS) par l’Office anti-stupéfiants (l’OFAST, un acronyme en forme de jeu de mots faisant référence aux « go fast », ces livraisons de drogues à l’aide de grosses cylindrées, prisées par certains trafiquants) qui doit être effectif le 1er janvier 2020.