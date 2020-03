Sur les routes d’une Australie traumatisée par les méga-incendies

Sydney, Port Macquarie, Katoomba, Batemans Bay (Nouvelle-Galles du Sud), de notre envoyé spécial.– Avant le mois d’août, la principale occupation de Martin Wolterding était de « se vautrer dans son canapé et sa grande sortie de la journée, d’aller à la bibliothèque ». Puis cet habitant de la région des Blue Mountains – une zone montagneuse située à une heure et demie de voiture à l’ouest de Sydney – a connu Extinction Rebellion, dont il est devenu un militant. Et surtout le choc des incendies dévastateurs qui ont ravagé son pays, l’Australie, et provoqué la mort de 33 personnes et de plus d’un milliard d’animaux (lire sous l’onglet Prolonger). Depuis quelques jours, la pluie tombe à verse, une respiration après les brasiers de l’été austral.