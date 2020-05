Libye: après la défaite d’Haftar, le coup d’Etat ou l’escalade?

À quoi joue le maréchal Khalifa Haftar ? Au moment où son offensive militaire contre Tripoli connaît de sérieux revers, le seigneur de la guerre qui contrôle l’est et une partie du sud de la Libye, loin de revoir sa stratégie, s’obstine et se lance même dans une baroque fuite en avant politique. Au cours d’une intervention, lundi soir, en grand uniforme sur sa chaîne de télévision Libya al-Hadath, l’homme fort de la Cyrénaïque a déclaré qu’il avait obtenu le « mandat du peuple » pour gouverner la Libye et poursuivre son offensive contre Tripoli.