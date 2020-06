Après le meurtre de George Floyd, la semaine où tout a basculé aux Etats-Unis

Le meurtre par la police de George Floyd, un homme noir de Minneapolis, a déclenché depuis près d’une semaine aux États-Unis un mouvement de protestation déjà historique. Plus de 140 villes sont le théâtre de manifestations parfois violentes. La première puissance mondiale, minée par les inégalités et la crise économique, redécouvre de façon spectaculaire, en pleine pandémie, l’ampleur de ses tensions sociales et raciales, exacerbées au sommet de l’État par un président incendiaire.