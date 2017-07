1 juillet 2017 Par Elisa Perrigueur

Plus de 11 000 migrants partis des côtes libyennes entre dimanche 25 juin et mercredi 28 juin sur des dizaines d’embarcations ont été secourus en Méditerranée. En première ligne, l’Italie, surchargée par ces arrivées, a menacé de fermer ses ports. À bord du Rio Segura, un navire de l’agence européenne Frontex, les réfugiés racontent l’organisation des départs et les violences racistes en Libye.