Il paraît que la France n’aime pas les riches. Pourtant, sous la présidence Macron, on va peut-être pouvoir dire bientôt : « Heureux comme un milliardaire en France. » Selon l’agence Bloomberg, les grandes fortunes françaises s’enrichissent plus vite que toutes les autres dans le monde au cours des six derniers mois. Six mois marqués par la fronde des gilets jaunes et les manifestations contre les inégalités croissantes en France, rappelle Bloomberg.