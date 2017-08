Dans le New Jersey, les gouttes de trop pour les raffineries

1 août 2017 Par Gilda Di Carli et Hannah Furfaro (Columbia University)

Les raffineries situées sur la côte du New Jersey risquent la paralysie. Non pas à cause des fréquentes tempêtes mais du fait de l'effondrement du littoral combiné à l'inexorable montée de l’océan Atlantique. Problème : les compagnies pétrolières n’ont pas prévu de plan B si leurs installations venaient à être envahies par la mer.