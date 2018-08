En Israël, la langue arabe disparaît peu à peu

Le site d'information Slate revient sur le recul de la langue arabe à l'œuvre en Israël, qu'est venue entériner la loi fondamentale votée le 19 juillet dernier. « La déperdition de la langue arabe, lente et progressive, s’explique d’une part parce qu’elle est moins enseignée dans les écoles d’État, et d’autre part parce que le personnel éducatif est mal formé et peu pédagogue dans les écoles arabes primaires et secondaires », explique le site.