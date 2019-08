Paris, Londres et Berlin réclament de Pyongyang des "discussions véritables" avec les USA

1 août 2019 Par Par Agence Reuters

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont exhorté jeudi la Corée du Nord à s'engager dans de véritables pourparlers avec les Etats-Unis et ont souligné que les sanctions internationales devaient pleinement s'appliquer tant que Pyongyang n'aurait pas démantelé ses programmes nucléaires et balistiques.