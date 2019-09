Alors qu'au moins cinq personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées, samedi 31 août, dans les villes d’Odessa et de Midland, dans l’ouest du Texas, au terme de l'équipée meurtrière d'un homme tirant « au hasard », le New York Times a effectué un décompte des 38 tueries de masse qui ont eu lieu depuis le début de 2019 aux États-Unis. 51 personnes ont été tuées à l'arme à feu au mois d'août, le Texas ayant été marqué par quatre des huit tueries les plus meurtrières.