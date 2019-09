Au Caire, la jeunesse se réfugie dans les livres et cafés d’intérieur

1 septembre 2019 Par Ariane Lavrilleux

Cafés fermés, graffitis effacés, surveillance omniprésente : une chape de plomb sécuritaire a recouvert les espaces publics du centre du Caire, cœur symbolique de la révolution de 2011. Mais l’esprit de Tahrir continue d’infuser dans une jeunesse qui lit de plus en plus et transforme des appartements en cafés et lieux d’échanges.