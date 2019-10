Un journaliste détenu 56 jours dans une prison saoudienne: «Je me suis souvenu de Khashoggi et de la scie»

«Cette cicatrice-là, c’est ma tentative de suicide. » Yahya al-Sewari tend le bras dans la pénombre de sa chambre d’hôtel. Une longue marque rouge court sur sa peau. « La barre de métal n’était pas assez pointue pour me couper profondément et me tuer, alors j’ai eu l’idée de creuser, creuser… » Le journaliste yéménite de 27 ans est arrivé dans le sud d’Oman après s’être évadé d’une geôle secrète saoudienne, implantée au Yémen. Ce grand jeune homme, aux épaules larges et à l’imposant masar (turban) sombre, enquêtait depuis plusieurs mois sur les exactions commises par l’Arabie saoudite dans le gouvernorat yéménite de Mahra.