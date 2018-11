Fausses nouvelles: «WhatsApp constitue le plus grand défi»

C’était il y a quinze jours, une éternité. Facebook faisait visiter à la presse sa “war room”, une salle dédiée à la lutte contre la manipulation des élections brésiliennes et états-uniennes. L’heure était à la chasse à la propagande, aux faux comptes et fausses nouvelles – un temps qui semble désormais bien loin. Ni l’annonce, vendredi 26 octobre, de la fermeture de comptes Facebook pilotés depuis l’Iran ni celle, une semaine plus tôt, de nouveaux soupçons d’ingérence russe par les autorités n’ont fait les gros titres.