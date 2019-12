Au Bangladesh, la bataille pour la vie des ouvrières du textile

« Shimu, 23 ans, travaille dans une usine de prêt-à-porter à Dacca, au Bangladesh. Soumise à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide de monter avec ses collègues — toutes des femmes — un syndicat, malgré les menaces continues de la direction et le désaccord de son mari. Se déroulant en 2013, le film Made in Bangladesh, dont Reporterre est partenaire, raconte le combat de cette jeune femme, sa lutte salvatrice contre l’exploitation du “ manageur”, l’autorité d’un mari au chômage et “la pression d’en haut”, qui impose au ministère du Travail de ne pas donner la signature finale nécessaire à la création du syndicat.