Liban: les nerfs à vif en raison d’une insulte, de la fiction à la réalité

Quand la réalité dépasse la fiction. Alors que le film L’Insulte, réalisé par le Franco-Libanais Ziad Doueiri, sélectionné aux Oscars et sorti en salles en France le 31 janvier, relate l’histoire d'une querelle entre un chrétien du Liban et un réfugié palestinien, qui s’envenime au point de menacer la stabilité du pays du Cèdre, une crise, étrangement similaire et bien réelle, fait rage actuellement au Liban.