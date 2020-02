Biden, Buttigieg, Klobuchar, etc.: embouteillage au centre

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Quel démocrate est le plus « electable », autrement dit le plus susceptible d’être élu ? Cette question agite depuis des mois les médias, les sondeurs et les électeurs américains, dont le comportement dans cette primaire sera grandement influencé par la présence de Donald Trump à la Maison Blanche. Au centre, sur l’axe politique habituel du parti démocrate, plusieurs candidats convaincus que seule une ligne centriste peut prévaloir dans ce moment politique s’affrontent. Chacun entend convaincre les électeurs qu’il est le mieux placé pour battre le 45e président des États-Unis.