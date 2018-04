Comment la Chine stimule la métamorphose économique du Laos

Laos, envoyée spéciale.- À Vientiane, capitale la plus tranquille d’Asie du Sud-Est, réputée pour ses larges avenues bordées de bâtiments d’époque coloniale et de temples bouddhistes, les choses changent. De plus en plus d’automobilistes s’agglutinent aux heures de pointe, le premier cinéma multiplexe va ouvrir à la fin de l’année et sur la route de l’aéroport, un centre commercial flambant neuf a été construit sur les cendres du marché San Jiang, parti en flammes à l’été 2017.