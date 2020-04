Avec l’Italie, l’Europe a rendez-vous avec l’histoire

Cela fait des années que l’Italie est comme un éléphant dans la pièce européenne. Depuis la crise de l’euro, les responsables européens détournent les regards sur la fragmentation grandissante de la zone euro, dont l’Italie est l’épicentre. Ils feignent d’ignorer les chiffres gênants de la troisième économie de l’Union, tentent de temporiser, en appellent à des expédients pour repousser toujours à plus tard les changements. La pandémie de Covid-19 qui touche tout le continent, mais l’Italie plus encore, et s’abat sur un pays déjà gravement anémié ne permet plus ces manœuvres dilatoires. Aujourd’hui, l’Europe a rendez-vous avec l’histoire. Selon la réponse qu’elle apportera à l’Italie, l’Europe se brisera ou non.