La plupart du convoi de l'EI a quitté la zone contrôlée par Damas

2 septembre 2017 Par Par Agence Reuters

La majeure partie du convoi d'autocars transportant des djihadistes de l'Etat islamique et leurs familles a quitté les zones contrôlées par l'armée syrienne et n'est plus sous la responsabilité du gouvernement syrien ou de son allié du Hezbollah, a annoncé samedi la milice libanaise.