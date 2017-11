A Vic, fief de l’indépendantisme catalan, la détermination ne faiblit pas

Vic (Espagne), envoyé spécial.– Comme beaucoup d’indépendantistes catalans, Marta se trouve plongée, ces jours-ci, dans d’intenses réflexions. Elle sent bien que tout ne se passe pas exactement comme prévu, depuis la déclaration d’indépendance unilatérale (DUI) en fin de semaine dernière : « C’est un moment aigre-doux. L’heure devrait être à l’euphorie, mais on vit surtout un moment un peu étrange. » À 32 ans, elle tient avec son frère une cafétéria, « L’Estelvic », en face du temple romain, dans le vieux Vic. Cette ville de l’intérieur de la Catalogne, à équidistance de Barcelone et des Pyrénées, est l’une des places fortes de l’indépendantisme catalan. Aux régionales de 2015, plus de 75 % des votants y ont soutenu des listes indépendantistes. Au référendum du 1er octobre, la participation fut supérieure de près de vingt points à la moyenne de la Catalogne.