Algérie: Abdelaziz Bouteflika maintient sa candidature fantôme à la présidentielle

Malgré les marées humaines qui déferlent depuis plus d’une semaine dans les rues du pays, contre lui et le système à bout de souffle qu’il incarne, du jamais vu en vingt ans de règne, le président algérien Abdelaziz Bouteflika maintient sa candidature à l’élection présidentielle du 18 avril prochain. Son entourage a fait déposer son dossier et ses parrainages, dimanche 3 mars, auprès du Conseil constitutionnel à Alger.