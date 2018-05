Les municipales en Tunisie sont «un événement majeur du processus politique»

Pour la première fois de leur histoire, les Tunisiens vont élire leurs conseils municipaux démocratiquement, ce dimanche 6 mai. Plus de 5,3 millions d’électeurs sont appelés à désigner 7 280 conseillers municipaux dans 350 communes. 36 000 militaires et membres des forces de sécurité les ont devancés une semaine plus tôt, dimanche 29 avril, une première là encore : sous la dictature de Ben Ali, ces derniers n’avaient pas le droit de voter, au motif qu'ils devaient maintenir un devoir de réserve strict.