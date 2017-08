Le Japon investit des millions pour faire pousser une île

À quelques milliers de kilomètres de la côte sud de Tokyo, deux petits affleurements tentent de surnager dans un océan prêt à les engloutir. Des déferlantes forment un anneau ovale autour de ces monticules, qui ne sont autres que des vestiges pulvérisés des confins du Japon en mer des Philippines. Les Japonais ont appelé ces rochers Okinotorishima, ou « la lointaine île aux oiseaux ». Partie émergée d’un récif isolé, ils constituent le point le plus méridional de l’archipel. L’ambition du Japon est de créer aux alentours une zone économique exclusive qui couvrirait plus de 400 000 km2 d’eaux très riches et d’une haute importance stratégique.