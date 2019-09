Algérie: une rentrée des classes et des appréhensions

Cette rentrée des classes, celle des enseignants, intervient à un moment politique crucial, avec l'implication pleine et entière des syndicats-enseignants dans le Hirak et les efforts de la société civile de trouver des solutions de sortie à la crise politique que traverse le pays. Cependant, les syndicats des enseignants restent pleinement conscients de leur rôle dans la facilitation des conditions sociales et administratives d'une bonne rentrée scolaire.