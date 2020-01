Bill Gates pour une hausse des impôts sur les plus riches

Dans une note sur son blog, Bill Gates, qui selon le magazine Forbes est le deuxième homme le plus riche au monde, avec une fortune évaluée à 108,8 milliards de dollars, appelle de nouveau à une hausse de la fiscalité sur les plus riches, ce qui est le combat récent des courants de gauche au sein du parti démocrate. « Je suis conscient que des inégalités massives séparent encore les chanceux des autres, partout sur le globe, et que je bénéficie d’immenses privilèges du fait de cette inégalité », écrit-il notamment.