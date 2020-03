Socle du Green Deal européen, le projet de loi Climat déçoit

Avancée ou statu quo bien enrobé ? La présentation du projet de loi Climat par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son vice-président, Frans Timmermans, s’est faite sans surprise, ce mercredi 4 mars. L’objectif est toujours d’arriver à la neutralité carbone d’ici à 2050 : il avait été fixé en novembre 2018 – soit plus d’un an avant l’entrée en fonction de la Commission von der Leyen –, et ne faisait que suivre les conclusions de l’Accord de Paris – déjà largement dénoncé comme peu ambitieux.