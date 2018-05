Désinformation massive sur l’attaque chimique de Douma

Démentis, accusations de faux, productions de contre-preuves… la vague de fake news russe a réussi à semer le doute sur la réalité de l’attaque chimique du régime syrien à Douma le 7 avril. Des déclarations officielles et pseudo-révélations relayées en plusieurs langues par la chaîne Russia Today (RT) ou l’agence Sputnik. Et reprises par des sites français, puis par des internautes, pour inonder les réseaux et ressortir en tête en cas de recherche sur Google.