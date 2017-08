Paul Kagamé, autocrate certes éclairé du Rwanda, mais autocrate tout de même

C’est sans surprise que Paul Kagamé va être réélu à la tête du Rwanda, pays dont il est le président depuis 2000, mais qu’il dirige de facto depuis 1994, lorsqu’il a investi Kigali et mis fin au génocide des Tutsis qui a fait de 800 000 à un million de morts. Vingt-trois ans de pouvoir… et désormais dix-sept de plus ?