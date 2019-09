A Hong Kong, une première concession de la cheffe de l’exécutif

Après les remords, voici venu le temps des premières concessions pour la cheffe de l’exécutif de Hong Kong : après plus de deux mois de manifestations émaillées de violences et d’affrontements avec la police, Carrie Lam a annoncé, lors d’une intervention télévisée mercredi 4 septembre, le retrait pur et simple de son projet de traité d’extradition vers la Chine « afin d’apaiser complètement les inquiétudes du public ».