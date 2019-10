Haïti sombre dans une crise décrite comme «sans précédent»

Des dizaines de morts et des centaines de blessés : depuis trois semaines, une contestation massive a repris contre un pouvoir englouti dans les scandales, la corruption et lié à plusieurs gangs criminels. Ce vendredi, Haïti était encore bloqué. La population demande le départ du président Jovenel Moïse, soutenu par les États-Unis. Explications et entretien avec l’écrivain Gary Victor.